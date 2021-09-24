شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدعو المواطنين للتبرع بالبلازما: يساهم فى شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة فى علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيلياوالتهابات وسرطانات الكبد.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التبرع بالبلازما يصلح لجميع المواطنين طالما لا يعانون من أى مشاكل صحية فى القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية. وحثت وزارة الصحة والسكان المواطنين على التبرع بالبلازما للمساهمة فى توفير وشفاء أصحاب الأمراض الخطيرة.

يذكر أنه تم تخصيص 24 عيادة لاستقبال وتشخيص الحالات شملت عيادتي (مدينة نصر وناصر بالقاهرة، عيادة الهرم بالجيزة، عيادة حسن عوض بنها بالقليوبية، عيادة سموحة بالإسكندرية، عيادة مبرة الزقازيق بالشرقية، عيادة مبرة طنطا بالغربية، العيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية، عيادة ناصر بالدقهلية، عيادة المركز النفسي بكفر الشيخ، عيادة الطلبة بشطا بدمياط، عيادة طلاب دمنهور بالبحيرة، العيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس، عيادة المجمع الطبي بالإسماعيلية، عيادة المجمع الطبي الجديد بالفيوم، عيادة السلام ببني سويف، عيادة المبرة الشاملة بالمنيا، عيادة سيدي جلال بأسيوط، عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج، عيادة سيدي عبدالرحيم بقنا، عيادة طلاب مدارس بأسوان، عيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر، عيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء، وعيادة العريش الشاملة بشمال سيناء).

وتم تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.