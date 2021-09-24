شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات.. قبول 10% فقط من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أمس الخميس مرحلة تنسيق طلاب الشهادات الفنية، حيث يفتح موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات للطلاب، وفى هذا الإطار أوضحت وزارة التعليم العالى فى تقرير لها حول التساؤلات الخاصة بتنسيق الشهادات الفنية سؤال حول ما النسبة التى يمكن قبولها بكليات الجامعات المصرية.

وأوضحت وزارة التعليم العالى تبلغ نسبة الأعداد المُقرر قبولها من حَملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب 10% من إجمالي الأعداد المُقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، بحيث يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.