شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نسعى للتوسع فى إنشاء المزارع النموذجية المشتركة بدول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أن المزارع النموذجية المشتركة في أفريقيا لها دور مهم للغاية في نقل التكنولوجيا الزراعية الموجودة في مصر لدول القارة الأفريقية، بجانب أن لها دور سياسى كقوة نعامة متواجدة فى دول القارة الأفريقية وتواجد الدولة المصرية داخل دول القارة الافريقية.

وأضاف قطاع الزراعة من القطاعات المهمة للشعوب خاصة شعوب القارة الأفريقية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قارة أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية سواء أمطار أو أراضى زراعية، وبالتالي التعاون في هذا القطاع مهم، متابعا: بدأنا العمل على إنشاء هذه المزارع النموذجية في عام 1992.

وأوضح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أنه جرى إعداد مذكرة تفاهم مع جنوب السودان لإنشاء مذارع نموذجية مشتركة في مزارع جنوب السودان بماسحة 1500 هيكتار، ونسعى للتوسع في إنشاء المزارع النموذجية المشتركة في دول حوض النيل خلال الفترة الراهنة.