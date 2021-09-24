شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: مبادرة صحتك ثروتك حققت نجاحا كبيرا بالأقصر وفحصنا 10 آلاف رجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مبادرة صحتك ثروتك التي تستهدف الكشف المبكر عن أمراض البروستاتا لدى الرجال كانت تستهدف في البداية الكشف عن 2000 رجل في محافظة الأقصر، ولكنها في الحقيقة حققت نجاحات كبيرة في المحافظة.

وأضاف مدير إدارة الرعاية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحملة كانت تسعى للكشف عن أكبر عدد من الرجال في محافظة الأقصر، باعتبارها أول محافظة يتم فيها تنفيذ مبادرة صحة الرجل المسماه "صحتك ثروتك".

وأوضح مدير إدارة الرعاية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المبادرة حققت نجاحا كبيرا في المحافظة ونجحنا في فحص 10 آلاف فحص ضمن مبادرة صحتك ثورتك للرجال في الأقصر فوق 40 سنة، والأسبوع المقبل سنبدأ نخرج بيانات بالأرقام.