شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى: هبوط الحد الأدنى للكليات سببها زيادة عدد الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق بالجامعات سيبدأ السبت المقبل، موضحا أن التنسيق سيكون بنفس طرق التسجيل في المراحل السابقة، حيث يدخل الطالب موقع تنسيق الجامعات بالرقم السرى ورقم الجلوس.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك فرصة 3 أيام لباقى الطلاب الناجحين في الدور الثانى للتنسيق في الجامعات، موضحا أن هبوط الحد الأدنى للكليات تنطبق على كافة التخصصات.

ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إلى أن الكليات والمعاهد التي كانت تحصل على مجموعات مرتفعة في السنوات الماضية ولكن اخذت من مجموعات منخفضة ليس بسبب تدنى المجاميع خلال هذا العام فقط ولكن أيضا لزيادة عدد الكليات والجامعات والبرامج الدراسية.