شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان يبحثون دفع التعاون بين البلدان الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، اليوم الخميس، للتباحث حول دفع التعاون بين البلدان الصديقة الثلاث في مختلف المجالات، والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك استمرارًا للتعاون المشترك من خلال آلية التعاون الثلاثي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".



وعقد وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكرى، مباحثات اليوم الخميس، بنيويورك مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ‫عبد الله شاهد⁩، حيث قدم له التهنئة على انتخابه رئيسًا للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول أبرز القضايا والموضوعات المُدرجة على أجندة الجمعية العامة وأولويات عملها خلال المرحلة المُقبلة.

وكان قد التقى وزير الخارجية، مع وزير خارجية أمريكا أنتونى بلينكن في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية وكذا القضايا الإقليمية والدولية التي تمثل أولوية للبلديّن، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".