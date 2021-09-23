شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء الصحى حق وضرورة والتزام عالمى.. رسائل السيسى فى قمة النظم الغذائية بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل الهامة خلال مشاركته فى قمة نظم الغذاء 2021 التى عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته على أن خطر المجاعة يهدد دول العالم خاصة أفريقيا، وعلى أهمية تأسيس نظم غذائية مستدامة على رأس أولوياتنا، كما شدد على ضرورة بذل الجهد لمواجهة التحديات ونقاشات القمة ستسهم فى دعم الأمن الغذائى.



رسائل السيسى فى قمة النظم الغذائية بالأمم المتحدة

وقال الرئيس السيسى أن نجاحنا مرهون بصياغة نظام مستدام قابل للتنفيذ يراعى خصوصية كل دولة، ويجب تطوير آليات تمويلية خلاقة وتعاون دولى لتحقيق الأهداف، وأن القمة فرصة لطرح أفكار للتحديات الراهنة وتعزيز التعاون وحشد التمويل

وذكر الرئيس أن مصر دشنت حوارا شاملا منذ 2020 أسفر عن وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائى صحى مستدام، وأن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية إيمانا بتوفير غذاء صحى للطلاب، كما انخرطت مصر فى صياغة موقف أفريقى موحد يعكس أولويات شعوب القارة، مؤكدا على مواصلة العمل مع الأشقاء لمواجهة التحديات والإسراع فى تنفيذ أجندة 2063.