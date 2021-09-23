شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: انضمام مصر لتحالف التغذية المدرسية إيمانا بضرورة توفير غذاء صحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر انخرطت في صياغة موقف أفريقي موحد يعكس أولويات شعوب القارة، وخصوصية تحدياتها ذات الصلة بالأمن الغذائي.

وأضاف الرئيس السيسى أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية إيمانًا بضرورة توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب.

وتابع الرئيس السيسى: ما ستشهده قمة النظم الغذائية من نقاشات ستساهم في دعم تحقيق الأمن الغذائى وترسيخ الحق في الغذاء.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة على مبادرته للدعوة لقمة النظم الغذائية في موعدها رغم التحديات. وأضاف أن مصر انخرطت في صياغة موقف أفريقى موحد يعكس أولويات الشعوب القارة وخصوصيتها.

وتابع الرئيس السيسى: سنواصل العمل مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات سعيا للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الافريقى 2063، مؤكدا أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة