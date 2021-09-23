شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالى القضايا محل الاهتمام المشترك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، نظيره الصومالى محمد عبد الرازق للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل اهتمام البلدين الشقيقين، وذلك فى إطار استمرار لقاءاته المكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وكان وزير الخارجية‫ سامح شكرى قد بحث، اليوم الخميس، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والقضايا الإقليمية التي تشكل أولوية للجانبين، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الإيطالي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

وعقد وزير الخارجية خلال تواجده في نيويورك سلسلة من الاجتماعات الثنائية المكثفة مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

فيما عقد وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكرى، مباحثات اليوم الخميس، بنيويورك مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ‫عبد الله شاهد⁩، حيث قدم له التهنئة على انتخابه رئيسًا للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول أبرز القضايا والموضوعات المُدرجة على أجندة الجمعية العامة وأولويات عملها خلال المرحلة المُقبلة.