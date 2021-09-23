شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس: حوافز جمركية لدعم توطين صناعة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن صناعة السيارات من الصناعات المهمة التى تعطيها الدولة أهمية كبيرة، وهو ما يسمى باستراتيجية السيارات، حيث أن هناك عناصر كثيرة فى الدولة تعمل فيها منذ فترة كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فة تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة DMC، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفرت حوافز اقتصادية وجمركية، وبرامج تحفيزية لمصنعى السيارات جزء كبير منها مطبق في المنطقة الاقتصادية، بحيث تكون جاذبة للعمل لتغذية احتياجات السوق المحلى وتغذية احتياجات السوق الأفريقي من السيارات.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الحوافز أحد القطاعات الرئيسية لتوطين صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب استثمارات لها، وتهيئة حزمة كبيرة من الحوافز والتسهيلات لمصانع السيارات العالمية في أن يساهموا معنا في توطين تلك الصناعة.