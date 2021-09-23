شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للتخطيط" يرصد أبرز الإنجازات فى تقرير التنمية البشرية عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد زكريا، رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومى للتخطيط، المشرف على تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر، أن الفريق البحثى الذى أعد تقرير البرنامج الانمائى للأمم المتحدة الخاص بمصر عددهم 51 باحثا، موضحا أن منظمة الأمم المتحدة هى من تختار أعضاء الفريق البحثى لإعداد التقرير الذى يتسم بالاستقلالية حول التنمية فى مصر.

وأضاف المشرف على تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر، فى تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن أبرز الإنجازات التى تم رصدها فى تقرير التنمية البشرية فى مصر هو تطور الخدمات التعليمية والصحية، بجانب الإصلاح الاقتصادى وارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم والبطالة.

وأوضح أن إصلاح منظومة الدعم فى مصر واحد من أبرز الإيجابيات التى تم رصدها، وأن تقرير التنمية البشرية ملك الأمم المتحدة ويرصد مؤشرات التعليم والتعافى الاقتصادى وإصلاح منظومة الدعم والرعاية الصحية.

ولفت المشرف على تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر، إلى أن الحكومة المصرية لم يكن لها تواجد إلا من خلال لجنة حكومية من الحكومة المصرية لتسهيل عمل الفريق البحثى.