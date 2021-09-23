الخليج 365: سيناء فى قلب مصر والتنمية مستمرة بتوجيهات رئاسية

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها استمرار جهود التنمية في سيناء بتوجيهات رئاسية، وكواليس منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أوسمة الرياضة للاعبى ومدربى الألعاب البارالمبية الحاصلين على ميداليات فى طوكيو، وتوطين صناعة السيارات.



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الرئيس السيسى يمنح أوسمة الرياضة للاعبى ومدربى الألعاب البارالمبية الحاصلين على ميداليات فى طوكيو.. الرئيس: أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرتان على قهر الصعاب وكانوا على قدر عال من المسئولية الوطنية ونالوا احترام وتقدير الشعب.. والأبطال: تكريم الرئيس دفعة قوية لنا



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