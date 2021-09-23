شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: نحرص على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة بكل أنشطة مصر الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم، فى الاجتماع الدورى للجنة العليا للسلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بحضور اللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورؤساء مجالس إدارات وقطاعات وجميع الإدارات المعنية بمجال السلامة والجودة.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، حرص شركات وهيئات الوزارة على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة فى كافة الأنشطة المقدمة، ووجه بأهمية تكثيف الدورات التدريبية فى مجال السلامة والجودة على جميع العاملين بمصر للطيران، ونشر ثقافة السلامة على جميع المستويات ووضع خطة لتحديث جميع المعدات للحفاظ على معدلات السلامة والاعتمادات الدولية التى وصلت إليها الشركة الوطنية فى هذا المجال، وكذلك تحديد المسئوليات وتوزيع الأدوار والمهام بما يضمن عدم حدوث أى معوقات والتأكيد على محاسبة المقصرين.

من جانبه، أكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، استمرار الشركة فى اتباع كافة معايير السلامة وفقا لمعايير المنظمات الدولية وتوفير كافة الدعم المطلوب لإعلاء وتعزيز إجراءات السلامة فى جميع الأنشطة، وخاصة فى ظل جائحة كورونا التى ألقت مسئولية أكبر على عاتقنا لضمان أعلى معدلات السلامة لعملائنا على متن خطوط الناقل الوطني.

وخلال الاجتماع استعرض الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرل لطيران ومديرى ومسئولى السلامة والجودة بالقطاع سياسة وأنشطة السلامة المطبقة بشركات مصر للطيران، وكذا الأنظمة التشغيلية فى مجالات السلامة ودليل السلامة والجودة والإجراءات التى تتبعها مصر للطيران لاجتياز تجديد الاعتمادات الدولية بشكل دورى مثل الأيوزا والأيزو والإيزاجو وغيرها والتعامل مع أى ملاحظات أو نقاط عدم تطابق وسرعة تلافيها، كما تم وضع التوصيات للمرحلة القادمة، وكذلك استعراض مشاركة مصر للطيران فى برنامج تبادل بيانات السلامة بين شركات الطيران الذى أعده الاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA.

وتم استعراض تفعيل دور مصر للطيران فى الحفاظ على البيئة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030 من خلال كافة انشطة الشركة فى اجتماع السلامة والجودة بما يعكس اهتمام وزارة الطيران بالدور البيئى لمصر للطيران.