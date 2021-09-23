الآثار تستعد لإطلاق "موبايل أبليكيشن" للترويج السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد، اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء تطبيق الكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن" والذي ستطلقه الوزارة قريبا للترويج للمقصد السياحي المصري محليا وعالميا.

وخلال الاجتماع تم استعراض تصميمات المرحلة الأولي من التطبيق والذي يهدف إلى تعريف السائح المصري والأجنبي بالأنماط والفاعليات والمنتجات والمعالم والأنشطة السياحية والثقافية والفنية والبيئية والبحرية المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري، كما أنه سوف يساعد السائح على تنظيم رحلته داخل مصر قبل السفر اليها للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة أثناء قضاء عطلته.

كما سيتيح التطبيق الحجز الإلكتروني لتذاكر الزيارة الخاصة ببعض المتاحف والمناطق الآثرية كمرحلة أولى تمهيدًا لإدراج باقي المواقع.

وقد تم إعداد التصميمات والمحتوي الخاص بالتطبيق وفقا للملامح الأساسية للإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

كما تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على المرحلة الأولي ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية التي ستكون بالشراكة مع اتحاد الغرف السياحية.