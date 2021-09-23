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مفيدة شيحة وسهير جودة تعلنان انتهاء تقديم "الستات ميعرفوش يكدبوا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الإعلاميتان مفيدة شيحة، وسهير جودة، رحيلهما عن برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا"، في بيانين منفصلين لهما عبر حسابتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة: "بعد 10 سنين من النجاح، وداعًا CBC، وداعًا الستات ميعرفوش يكذبوا، وإلى لقاء".

وقدمت شيحة البرنامج على مدار 10 سنوات ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة CBC، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

من ناحية أخرى، أعلنت الإعلامية سهير جودة انتهاء رحلتها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" بعد ساعات من إعلان شيحة.

وكتبت سهير جودة عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت، البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت CBC، بدايات فكرة لم تولد بعد من يوليو 2011 إلى سبتمبر 2021".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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