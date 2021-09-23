شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تكرم الأئمة والواعظات السودانيين والمصريين فى ختام التدريب المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة والواعظات السودانيين المتدربين بالدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة الواعظات المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم الخميس، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، بحضور السفير محمد إلياس سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير الأوقاف، أهدى كل منهم شهادة تقدير، متمنيًا لهم ولزملائهم كل السداد والتوفيق، وهم:

1.الشيخ / إبراهيم ميرغنى.

2.الشيخ/ أحمد النور محمد عبد القادر.

3.الشيخ/ بلال ضو البيت آدم.

4.الشيخ/ حمد حامد حمدت الله.

5.الشيخ/ عبد العظيم أحمد مستور.

6.الشيخ/ محمد حوى النبى.

7.الشيخ/ محمد أحمد عبد المحمود.

8.الشيخ/ وليد حسين محمود أحمد نور.

9.الواعظة/ إسراء عبدالحفيظ عمر.

10.الواعظة/ أمل يسن سر الختم أحمد.

11.الواعظة/ جليلة خميس كوكو.

12.الواعظة/ جميلة محمد إسماعيل.

13.الواعظة/ حنان عبد الله إسماعيل.

14.الواعظة/ حواء العوض أحمد العوض.

15.الواعظة/ سعدية محمد عيسى تقل.

16.الواعظة/ فاطمة إبراهيم عبد القادر.

17.الواعظة /ملكة أحمد النور حامد .

18.الواعظة/ نور عبدالرحيم كمبال.



كما تم تكريم أئمة وواعظات مصر الذين شاركوا فى الدورة وهم:

1.الشيخ / أسامة عبد الحفيظ.

2.الشيخ/ إسلام محمد مختار النواوى.

3.الدكتور/ جمال عبد العزيز عثمان.

4.الشيخ/ حسن عبد الكريم عسران.

5.الشيخ/ رزق رجب عبد الموجود.

6.الشيخ/ السيد محمد عبد القادر.

7.الدكتور/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار.

8.الدكتور/ محمد إبراهيم رجب.

9.الشيخ/ محمد حسن عبد العظيم.

10.الدكتور/ محمد طه رمضان.

11.الدكتور/ مصطفى عبد السلام.

12.الدكتور/ مهدي حسين مهدى.

13.الواعظة/ جيهان ياسين.

14.الواعظة/ سحر رءوف صبرى.

15.الواعظة/ سحر محمد شوقى.

16.الواعظة/ سلوى إبراهيم أحمد الجندى.

17.الواعظة/ ميرفت عزت.

18.الواعظة/ نيفين مختار.

19.الواعظة/ وفاء عبد السلام.

وأعرب الأئمة والواعظات السودانيون عن وافر شكرهم وتقديرهم لمصر ورئيسها وشعبها الكريم ولوزارة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف على هذه الحفاوة والاهتمام وكرم الاستقبال، مشيدين بالدورة، متمنين تكرارها لهم ولزملائهم.