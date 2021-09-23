شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العربى للمياه يعلن أسماء الفائزين بجائزة المياه العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس العربى للمياه اليوم الخميس، الفائزين بجائزة المياه العربية، حيث فاز بالجائزة الأولى الدكتور محمد بن زاهر العبري (البحرين) مدير مركز أبحاث تقنية النانو عن بحث بعنوان أغشية الألياف النانوية المعززة لإدارة المياه

وفاز بالجائزة الثانية الدكتور أحمد توفيق إبراهيم وكيل معهد البيئة بالمركز القومي للبحوث (مصر) عن بحث بعنوان نموذج رياضي لمعالجة المياه في مصرف الغربية الرئيسي".

وفازت السعودية بالجائزة الثالثة الدكتور عبد الملك بن عبد الرحمن ال الشيخ، المشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة عن بحث بعنوان تطوير أساليب حصد وخزن الأمطار والسيول.

وقام الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، بتوزيع الجوائز على الفائزين، حيث تبلغ قيمة الجوائز التي يقدمها ويشرف عليها المجلس العربي للمياه 100 ألف جنيه.

وقال الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن عدد الأبحاث التي تقدمت فيً مجالات المياه غير التقليدية بلغت 58 بحثاً تم استبعاد 4 أبحاث لعدم مطابقتها لشروط الجائزة.

وأقيم حفل توزيع الجوائز اليوم في ختام اجتماعات المنتدي العربي للمياه بدبي.