شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقار مائل بالهرم مكون من 14 دورا وتصدع 3 مبانٍ مجاورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخلت محافظة الجيزة، عقارا مكونا من 14 طابقا، من السكان، كائن بحى الهرم، لوجود ميل به، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ولحين تشكيل لجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقار وتحديد نسب الميل والحلول المعمارية.

ورصد اليوم للسابع، إجراءات محافظة الجيزة، من خلال حى الهرم برئاسة تيسير عبد الفتاح، رئيس الحى، التى تم اتخاذها للحفاظ على السكان والعقارات المجاورة، حيث تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار بعد تشميعه.

وأوصت لجنة المنشأت الأيلة للسقوط بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات، لحين معاينة العقار من اللجنة الهندسية الجارى تشكيلها.