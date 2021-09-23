شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال الـ4 أسابيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

انخفاض بدرجة الحرارة غدا بكافة الأنحاء وفرص أمطار بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 30

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال الـ4 أسابيع المقبلة

التموين: إتاحة 7خدمات جديدة للسجل التجارى ببوابة مصر الرقمية والتوصيل لمقر المنشأة

الرعاية الصحية: 362 منشأة صحية بالمرحلة الأولى للتأمين الصحى بـ 6 محافظات