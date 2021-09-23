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حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال الـ4 أسابيع المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

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وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال الـ4 أسابيع المقبلة

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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