شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال الـ4 أسابيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
انخفاض بدرجة الحرارة غدا بكافة الأنحاء وفرص أمطار بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 30
وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال الـ4 أسابيع المقبلة
التموين: إتاحة 7خدمات جديدة للسجل التجارى ببوابة مصر الرقمية والتوصيل لمقر المنشأة
الرعاية الصحية: 362 منشأة صحية بالمرحلة الأولى للتأمين الصحى بـ 6 محافظات
الصحة: أوشكنا على الانتهاء من تطعيم 5 ملايين مواطن يعملون بالجهاز الإدارى للدولة
الأقمار الصناعية: أجواء خريفية بأغلب الأنحاء وفرص أمطار بالسواحل الشمالية
السكة الحديد: وصول أول دفعة من القطارات المكيفة الإسبانية الجديدة نهاية العام
وزيرة التضامن: الرئيس السيسى يطلق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية قريبا
المترو يعلن الطوارئ استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد
الصحة: زيادة الميزانية المخصصة للتعليم الطبى إلى 107 مليارات جنيه سنويا
التضامن: انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لشهر سبتمبر
الزراعة تضبط 710 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بمحافظة البحيرة
وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ بمدينة نيويورك
التموين: عيادتا عيون وأسنان بمعارض أهلا مدارس للاطمئنان على الطلاب
وزير الكهرباء يلتقى وزيرة التجارة السويدية لبحث التعاون بين البلدين
وظائف القوى العاملة..1681 فرصة عمل برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه