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قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
● الدكتور جمال عبدالرحيم محمد سوسة، رئيسًا لجامعة بنها.
● الدكتور أشرف حسين أحمد شحاتة، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
● الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد يوسف، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا واعةجل لبحوث.
● الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين عبدالخالق مصطفى، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.
● الدكتور محي الدين إسماعيل موسى العلامي، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.
● الدكتور محمد حسين محمود محمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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