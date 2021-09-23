شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالى العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية‫ سامح شكرى، اليوم الخميس، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والقضايا الإقليمية التي تشكل أولوية للجانبين، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الإيطالي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

وعقد وزير الخارجية خلال تواجده في نيويورك سلسلة من الاجتماعات الثنائية المكثفة مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.