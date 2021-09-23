شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء تشغيل نفق الشهيد أحمد حمدى الجديد من 8 صباحا لـ 4عصرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت هيئة قناة السويس عن مواعيد التشغيل المبدئي لعبور المركبات المختلفة لنفق الشهيد "أحمد حمدي الشمالي" في الاتجاه من الشرق إلى الغرب تمتد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء، وذلك بالتوازي مع تشغيل نفق الشهيد أحمد حمدي 1 "النفق الجنوبي/ القديم" لعبور المركبات القادمة في الاتجاه المعاكس من "الغرب إلى الشرق" في ذات الفترة، على أن يتم تحويل المركبات للعبور من خلال نفق الشهيد أحمد حمدي 1 في الاتجاهين خلال الفترة من الرابعة مساءاً وحتى الثامنة صباحا ً لليوم التالى.

وفي هذا الصدد، أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، أنه من المقرر أن يعمل النفق الجديد"نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي" بكامل طاقته على مدار الـ 24 ساعة في القريب العاجل، فور انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي واستيفاء كافة الملاحظات المتعلقة بالتشغيل.

وأكد الفريق ربيع، على أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لنفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي ضمن سلسلة من المشروعات التنموية بمنطقة القناة وسيناء، يعد إضافة جديدة لمحاور العبور المختلفة التي تربط سيناء بالوطن والتي حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها في وقت قياسي لدفع جهود التنمية في المنطقة من خلال سلسلة من الأنفاق والكباري العائمة وشبكة طرق متطورة.

وأضاف رئيس الهيئة أن سلسلة الأنفاق العملاقة أسفل القناة عززت من اختصار ساعات طويلة من رحلة العبور من شرق القناة إلى غربها والعكس، حيث لا يتجاوز زمن عبور الأنفاق 10 دقائق، مؤكداً مراعاة تصميم الأنفاق لأعلى معايير السلامة والأمان العالمية، من خلال أحدث أنظمة التشغيل والتحكم فى الأنفاق شاملة أنظمة التهوية والإضاءة والمراقبة بالكاميرات والتحكم فى المرور والاتصالات السلكية واللاسلكية ومكافحة الحريق الأتومتاتيكية.

وللاطمئنان على انتظام حركة عبور المركبات المختلفة عبر نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، المهندس أحمد حجازي مدير إدارة الأنفاق والكباري بالهيئة لمتابعة تشغيل النفق والتعرف عن قرب على انطباعات المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم بمناسبة افتتاح النفق، حيث تتولى إدارة الأنفاق والكباري بهيئة قناة السويس الإشراف على أعمال تشغيل وصيانة سلسلة الأنفاق أسفل قناة السويس من خلال فريق عمل متخصص من مهندسين وفنيين وأعمال إدارية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والتدريب.

جدير بالإشارة، أن نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي ، تم إنشائه بواسطة تحالف لشركتين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتكون النفق من حارتين مروريتين بعرض 3.6 للحارة الواحدة وصافي إرتفاع 5.5متر بعد إنشاء الطريق والتركيبات الكهروميكانيكية، ويبلغ الطول الإجمالي للنفق 4250 متر "3250 حفر نفقي بإستخدام ماكينة الحفر + 1000متر حفر مكشوف"، فيما يبلغ أقصي عمق للنفق من السطح الأرضي 70متر في حين يبلغ أقصي عمق للنفق من سطح القناة 53 متر، وهو مزود بمخارج هروب للأفراد على طول النفق وبيارات طوارئ لدخول فرق الإنقاذ والحماية المدنية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يمنح أوسمة الرياضة للاعبى ومدربى الألعاب البارالمبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.

كما منح الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.





انخفاض بدرجة الحرارة غدا بكافة الأنحاء وفرص أمطار بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 30

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان، أن غدا الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القاهرة على فترات متقطعة من توقيت "2: 8 " صباحا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.





5 مصابين فى إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، وقوع 5 جرحى فى إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية.

من ناحية أخرى، اعترضت إحدى الطائرات المقاتلة من طراز (إف 16)، طائرة أخرى ذات محرك واحد انتهكت بشكل مؤقت المجال الجوى المحظور فوق مدينة نيويورك، فى الوقت الذى كان الرئيس الأمريكى جو بايدن يستعد لمغادرة المنطقة بعد إلقاء أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز".

وأكد مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الطائرة المقاتلة اعترضت طائرة من إنتاج شركة "سيسنا" الأمريكية ورافقتها بعيدا.





التموين: إتاحة 7خدمات جديدة للسجل التجارى ببوابة مصر الرقمية والتوصيل لمقر المنشأة

وقع الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، لإتاحة استقبال طلبات خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية بمكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتسهيل الحصول على الخدمات، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

يهدف بروتوكول التعاون إلى إتاحة خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية من خلال تلقى الطلبات فى مكاتب البريد، وكذلك إتاحة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيتيح سهولة تلقى طلبات خدمات السجل التجارى والعاملات التجارية من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما سيتيح حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومى" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمى القومى على المنشأة، وأنه قبل نهاية العام الجارى، سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة .





سامح شكرى يعقد مباحثات مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

عقد وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكرى، مباحثات اليوم الخميس، بنيويورك مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ‫عبد الله شاهد⁩، حيث قدم له التهنئة على انتخابه رئيسًا للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول أبرز القضايا والموضوعات المُدرجة على أجندة الجمعية العامة وأولويات عملها خلال المرحلة المُقبلة.

وكان قد التقى وزير الخارجية، مع وزير خارجية أمريكا أنتونى بلينكن في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية وكذا القضايا الإقليمية والدولية التي تمثل أولوية للبلديّن، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".





قادة الإمارات يقدمون واجب العزاء للرئيس السيسى فى وفاة المشير طنطاوى

تقدمت قيادات دولة الإمارات الشقيقة بواجب العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي فى وفاة المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذى وافته المنية، الثلاثاء الماضى.

وأرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تعزية إلى الرئيس السيسي فى وفاة المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق عبروا فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلين المولي عز وجل أن يسكن الفقيد الجنة ويلهم اهلة وأسرته الصبر والسلوان، وذلك وفق بيان صحفى للسفارة الإماراتية بالقاهرة.





وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال الـ4 أسابيع المقبلة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون خلال من 3 إلى 4 أسابيع مقبلة، مضيفة: وفيات الموجة الرابعة هى أقل وفيات بالنسبة للموجات السابقة.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان: الوفيات تراجعت بسبب التوسع فى التلقيح، ونأمل أن يكون هناك مناعة مجتمعية بعد تطعيم جميع المواطنين.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أن لقاح كورونا المصرى تم اعتمادة للسفر فى 12 دولة أوروبية، مشيرة إلى أنه سيتم التشاور حول توفير لقاح كورونا الألمانى الخاص بشركة فايزر بايوتك لتوفيره فى مصر.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من انتاج شركة "أسترازينيكا"، مقدمة من الحكومة الألمانية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة.

يذكر أن شحنات اللقاح تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التى يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.