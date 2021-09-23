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متحدث الرئاسة ينشر 15 صورة من تكريم السيسي لأبطال الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، أبطال مصر من الرياضيين المحققين لميداليات في بطولة دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، 15 صورة تبرز تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبطال دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

ووجه الرئيس بتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعداداً لدورة الالعاب البارالمبية القادمة في 2024، سعيا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تُساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.​​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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