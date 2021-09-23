الارشيف / أخبار مصر

دور ثان واستنفاذ رغبات.. بدء تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة السبت المقبل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة عن بدء أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2021/2022)، في العاشرة من صباح السبت المقبل الموافق 25/9/2021.

وتستمر عملية التقديم لمدة 3 أيام، وتنتهي في الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 27/9/2021، على أن يتم إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 28/9/2021.

ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة https://www.cpnu-admission.edu.eg/ على أن يكون التقدم وفقاً للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولى و الأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا