دور ثان واستنفاذ رغبات.. بدء تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة عن بدء أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2021/2022)، في العاشرة من صباح السبت المقبل الموافق 25/9/2021.

وتستمر عملية التقديم لمدة 3 أيام، وتنتهي في الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 27/9/2021، على أن يتم إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 28/9/2021.

ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة https://www.cpnu-admission.edu.eg/ على أن يكون التقدم وفقاً للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولى و الأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.