شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الإمارات يقدمون واجب العزاء للرئيس السيسى فى وفاة المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت قيادات دولة الإمارات الشقيقة بواجب العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي فى وفاة المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذى وافته المنية، الثلاثاء الماضى.

وأرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تعزية إلى الرئيس السيسي فى وفاة المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق عبروا فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلين المولي عز وجل أن يسكن الفقيد الجنة ويلهم اهلة وأسرته الصبر والسلوان، وذلك وفق بيان صحفى للسفارة الإماراتية بالقاهرة.