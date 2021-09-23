شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال الـ4 أسابيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون خلال من 3 إلى 4 أسابيع مقبلة، مضيفة: وفيات الموجة الرابعة هى أقل وفيات بالنسبة للموجات السابقة.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان: الوفيات تراجعت بسبب التوسع فى التلقيح، ونأمل أن يكون هناك مناعة مجتمعية بعد تطعيم جميع المواطنين.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أن لقاح كورونا المصرى تم اعتمادة للسفر فى 12 دولة أوروبية، مشيرة إلى أنه سيتم التشاور حول توفير لقاح كورونا الألمانى الخاص بشركة فايزر بايوتك لتوفيره فى مصر.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من انتاج شركة "أسترازينيكا"، مقدمة من الحكومة الألمانية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة.

يذكر أن شحنات اللقاح تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التى يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

ويشار إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات الدولية لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدس للجائحة،وناشدت الوزارة المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقى لقاحات فيروس كورونا.