شكرا لقرائتكم خبر عن تكتل الجمهوربة القوية بلبنان يقدم واجب العزاء لمصر فى وفاة المشير طنطاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" السفير المصرى ببيروت الدكتور ياسر علوى، موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لتقديم واجب العزاء لمصر قيادة وشعبا بوفاة المغفور له المشير محمد حسين طنطاوى.

ترأس الوفد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، وضم النائب وهبي قاطيشا، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، الوزير السابق ملحم رياشي، ومديرة المكتب الإعلامي لرئيس حزب "القوات اللبنانية" انطوانيت جعجع. وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لتكتل "الجمهورية القوية".





الوفد اللبنانى

وأشار بو عاصي باسم الوفد إلى أن المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي شغل منصب وزير الدفاع لمدة 21 سنة وشارك في معظم الحروب التي خاضتها مصر وامّن الانتقال السلمي للسلطة بظرف صعب جدا.

كما أعلن أن الزيارة كانت مناسبة للتطرق مع علوي إلى موضوع استجرار الغاز والكهرباء من مصر إلى لبنان، موضحا أنه تمت الإضاءة على نقاط مهمة تسمح بفهم شامل للموضوع الذي يُحوره بعض الإعلام أحيانا عن طبيعته الفعلية.



السفير المصرى ببيروت وبوعاصى

كذلك، تناول المجتمعون مطولا موضوع تصدير المنتجات الزراعية إلى مصر، خصوصا التفاح والعنب، وأشاروا إلى أن مشكلة الكهرباء أضيفت هذا العام إلى المشاكل التي تواجه المزارعين لأن التفاح الذي لن يباع سيتلف لعدم إمكانية وضعه فى برادات.



السفير المصرى ببيروت وبوعاصى

كما كشف بو عاصى أن السفير علوى وعد خيرا بأن مصر ستفتح أبوابها لاستيراد التفاح اللبنانى من دون أي قيود لا للكمية ولا للنوعية ولا للوقت، مضيفا: "بالتالي باتت مهمتنا أن نساعد المزارع للتواصل مع التجار المصريين بغية تصريف الإنتاج والعيش بكرامة".



عزاء فى وفاة المشير طنطاوى