شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل وأماكن سقوط الأمطار الـ48 ساعة المقبلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع يوم غدا الجمعة تكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة من 2 صباحا : 8 صباحا .

ويشهد اليوم الخميس، حيث يشهد انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.