شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مشروع تطوير كورنيش غزة ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار القطاع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الآليات والجرافات صباح اليوم الخميس، بالعمل فى مشروع تطوير كورنيش شارع الرشيد الساحلي شمال قطاع غزة، وذلك ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار القطاع.



المهندسون المصريون في غزة

وأكدت وكالة سوا الإخبارية في غزة، أن الآليات والجرافات بدأت أولى خطوات مشروع تطوير كورنيش شارع الرشيد الساحلي الذي يمتد من مفترق السودانية حتى منطقة الواحة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



الآليات المصرية تعمل في شمال غزة

وأوضحت الوكالة أن الجرافات بدأت بتسوية الأرض وإصلاحها، فى إطار تنفيذ مشروع تطوير كورنيش شارع الرشيد الساحلى شمال قطاع غزة.

الآليات المصرية تعمل على تطوير الكورنيش في غزة

وكان مصدر مطلع قد قال لوكالة "سوا" الإخبارية يوم الثلاثاء الماضى، إن وفد المهندسين المصريين وصل إلى غزة عبر معبر رفح البرى لمتابعة عملية إعادة الاعمار.

وأرسلت مصر في الرابع من يونيو الماضى أطقم فنية مصرية مزودة بمعدات هندسية للمساهمة في رفع أنقاض الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على القطاع، خلال الحرب الأخيرة التي اندلعت في مايو الماضي.



المعدات المصرية فى غزة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

وقبل ذلك كانت مصر قد أرسلت قوافل من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد البترولية والأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، وعرضها إنشاء مدينة سكنية في القطاع باسم مدينة مصر السكنية، وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.