شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. اعتماد لقاح كورونا المصرى للسفر فى 12 دولة أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اعتماد لقاح كورونا المصرى للسفر فى 12 دولة أوروبية، وتفاصيل الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومى بعد تعرضها لإغماء على المسرح.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..





الرئيس السيسى يكرم اليوم أبطال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.





وزيرة الصحة: اعتماد لقاح كورونا المصرى للسفر فى 12 دولة أوروبية

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن لقاح كورونا المصرى تم اعتمادة للسفر في 12 دولة أوروبية، مشيرة الي أنه سيتم التشاور حول توفير لقاح كورونا الالماني الخاص بشركة فايزر بايوتك لتوفيره في مصر .





تجديد حبس حسن راتب 45 يوما فى اتهامه بقضية الآثار الكبرى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل تشكيل عصابى يتزعمه نائب الجن والعفاريت "علاء حسانين" لتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".





الاستراتيجية الوطنية تكلل نجاحات التمكين غير المسبوق للشباب.. إطلاق برامج التأهيل ومنصات للحوار وتمثيل متميز بالبرلمان والمحافظين.. والوثيقة تستكمل المسيرة بالعمل على خفض البطالة وتعزيز المشاركة بالحياة العامة

حرصت الدولة المصرية على إعطاء اهتمام خاص بتمكين ورعاية الشباب، وتوسيع منصات الحوار والعمل على إزالة الفجوات القائمة والتي نتج عنها التهميش في أعوام مضت.





القصة الكاملة لاختلال توازن وإغماء ماجدة الرومى على مسرح مهرجان جرش بالأردن.. الفنانة اللبنانية تطمئن جمهورها "عُدتُ إليكم لتعانق نبضات قلبى قلوبكم" وشقيقها: "بصحة جيدة ونتناول الإفطار سويًا فى الهواء الطلق"

أحيت النجمة الكبيرة ماجدة الرومى، أمس الأربعاء حفلا غنائيا بمهرجان جرش للثقافة والفنون بدولة الأردن فى دورته الـ 35، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أغنياتها المحببة لدى جمهورها العريض، وبعد مرور ما يقرب من ساعة من غناء الرومى على المسرح الجنوبى بمدينة جرش الأثرية، تعرضت النجمة اللبنانية الكبيرة لاختلال توازن وصل لحالة إغماء، وسارع القائمون على الحفل لإنقاذها وظلت فى كواليس الحفل ما يقرب من نصف ساعة للراحة، وبعدها عادت إلى المسرح مرة أخرى لتقابل بعاصفة تصفيق من الجمهور وشدت بثلاثة أغان بعدها لتنهى الحفل بتقديمها الشكر والتحية للشعب الأردنى.





الأرصاد تبشر المواطنين: انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.





تقارير: جالاتا سراى يفكر فى إنهاء إعارة مصطفى محمد

أشارت تقارير صحفية إلى تضاؤل فرص وحظوظ استمرار المصرى مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراى التركى فى البقاء مع ناديه، مؤكدة أن فرصه باتت صعبة للغاية بسبب تراجع مستواه التهديفي.