شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إتاحة 7خدمات جديدة للسجل التجارى ببوابة مصر الرقمية والتوصيل لمقر المنشأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، لإتاحة استقبال طلبات خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية بمكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتسهيل الحصول على الخدمات، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

يهدف بروتوكول التعاون إلى إتاحة خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية من خلال تلقى الطلبات فى مكاتب البريد، وكذلك إتاحة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيتيح سهولة تلقى طلبات خدمات السجل التجارى والعاملات التجارية من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما سيتيح حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومى" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمى القومى على المنشأة، وأنه قبل نهاية العام الجارى، سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة .

وأضاف "عشماوى"، أن وزارة التموين ممثلة جهاز تنمية التجارة الداخلية نجحت خلال الفترة الماضية فى تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجارى، وكذلك تسجيل العلامات التجارية، حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجارى حاليا إلى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بعدد 1.9 مليون معاملة عام 2017، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية إلى 10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 الآف و 36 معاملة عام 2017، وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء،كذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالى.

وقال شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار دعم خطط الدولة فى التسهيل على المواطنين واستكمالا لجهود البريد المصرى نحو تطوير الخدمات الجماهيرية بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعى للهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التى يقدمها الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصرى، إن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يؤكد تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف الى التيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يتيح للمواطنين طلب العديد من الإصدارات التى يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية مثل "السجل التجارى، العلامات التجارية من مكاتب البريد بما يساهم فى تخفيف الضغط على الجهاز والتسهيل على المواطنين.

وأضاف رئيس البريد، أن هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان استلام الإصدارات سواء كان فى محل إقامته أو عمله أو أى عنوان آخر يرغب فى استلام الطلب فيه، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تقدم بالاعتماد على أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة مما يؤدى إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.