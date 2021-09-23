شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 362 منشأة صحية بالمرحلة الأولى للتأمين الصحى بـ 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجمالي المنشآت الصحية التي تشملهم المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي بلغت 311 وحدة ومركز صحة أسرة، إضافة إلى51 مستشفى، بإجمالي 362 منشأة طبية بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس).

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن اختيار المنشآت الصحية وتأهيلها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، يخضع لعدد من المعايير، خاصة أن نظام التأمين الصحي الشامل يرتكز على 8 محاور أساسية، أولها "التخطيط الاستراتيجى" وهو يختص بتحليل الطبيعة الجغرافية والخصائص السكانية والديموغرافية لكل محافظة لكي يتم التخطيط السليم بناء عليها، ثم "إعداد البنية التحتية والتجهيزات"، ثم "منظومة الميكنة والتحول الرقمي"، وهو الممهدة لاستخدام وتفعيل تطبيقات التإمين الصحي الشامل المميكنة، وصولًا إلى محور "التحول المؤسسي"، و"التأهيل للتسجيل والاعتماد_، ثم "توزيع وتدريب الموارد البشرية" داخل هذه المنشآت وتدريبهم، "التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة"، وأخيراً "التوعية والإعلام" بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع السبكي: وحدات الرعاية الصحية الأولية من المقرر أن يصل عددهم لـ 311 وحدة ومركز صحة أسرة مع الانتهاء من تشغيل كافة محافظات المرحلة الأولى الست (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، مؤكدًا أنها العمود الفقري للمنظومة حيث تقدم 80%من الخدمات الطبية للمنتفعين، وهي الأقرب والأيسر للمنتفعين للحصول على الخدمة الطبية والرعاية الصحية اللائقة، وخصوصًا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل ممن يحتاجون المتابعة الدورية في أقرب أماكن لمحل سكنهم.

وأكد أن المستشفيات بكافة مستويات الرعاية بها من المقرر أن يصل عددهم لـ 51 مستشفى ، وذلك بإنتهاء المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل قريبًا، حيث تقدم المستشفيات كافة الخدمات الطبية العلاجية المستحدثة والتي تصل لـ 2500 خدمة طبية علاجية وجراحية، سواء جراحات دقيقة ومتقدمة أو تتطلب مهارة فائقة في إجرائها فضلًا عن العمليات الكبرى والصغرى والمتوسطة الحدة والتي يتم إجرائها داخل كافة مستشفيات المنظومة، دون أن يتكلف المواطن المنتفع بالمنظومة أي أعباء مالية، فقط تصل نسبة مساهمته 300جنيه فقط.