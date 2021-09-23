شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تبشر المواطنين: انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الطقس سيكون حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.