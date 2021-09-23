شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترصف طريق المنصورية بطول 4 كيلو مترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة أعمال تنفيذ خطط تطوير المحاور المرورية وفتح شرايين مرورية جديدة وقد حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم على إجراء متابعه ميدانية لمشروع توسعة وتطوير ورصف عدد من المحاور بمركز ومدينة كرداسة.

وتفقد المحافظ طريق المنصورية بدءاً من منطقة كفر غطاطي حتى شارع سعد زغلول بطول 4 كم بمركز ومدينة كرداسة والجاري تطويره ضمن اعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق للعام المالي 2021 /2022 .

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال والمتابعه الدورية مع الشركة المنفذة للإنتهاء من الأعمال خلال فترة وجيزة لما للمحور المروري من أهمية كبيرة، مشددا علي إزالة كافه التعديات علي الطريق العام لتحقيق الإستغلال الأمثل لأعمال التطوير والرصف وتوسعه مسار الطريق .

ووجه المحافظ مسئولي شركه الكهرباء بالتنسيق مع مركز كرداسة وسرعه نقل كافه الكابلات وغرف الكهرباء المتعارضه مع مسار التطوير مع توفير أماكن بديله لغرف الكهرباء لعدم التأثير علي الخدمه المقدمة للمواطنين، كما كلف بإجراء تنسيق عام للجزيرة الوسطي بطريق المنصورية بالتوازي مع أعمال التوسعه والتطوير مع انشاء قواعد أعمدة الإنارة .

كما تفقد محافظ الجيزة الطريق الابيض والمقرر رصفه وتطويره بطول 4 كم بدءا من طريق المريوطية نطاق مركز ومدينة كرداسة و حتي أرض اللواء بحي العجوزة حيث اكد المحافظ علي ضرورة الإلتزام بخط التنظيم لتحقيق الاستفادة من الطريق لما له من أهمية مرورية كبيرة.

وشدد المحافظ علي رئيس مركز كرداسة بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات بطول الطريق الأبيض وازاله تعديات المنشأت التجارية والمحال .

وشملت جوله المحافظ تفقد مصرف اللبيني بنطاق كرداسه موجها بإزاله اي تعديات او إشغالات بمحيطه والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري برفع اي مخلفات والتطهير الدوري للمصرف.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسه نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة ومدير مديرية الموارد المائية والري ومدير مديرية الزراعة