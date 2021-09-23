شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أمن الإسكندرية تستضيف الأطفال الأيتام بنادى ضباط الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عدد من الأطفال الأيتام بنادى ضباط الشرطة بالإسكندرية، حيث تم إقامة احتفالية ترفيهية بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

لاقى الاحتفال استحسان الحاضرين وكان له أثر بالغ فى إسعاد الأطفال ونشر البهجة والسعادة وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حسن الضيافة.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والذى يهدف فى أحد محاوره إلى بناء جسور من الثقة والتعاون مع المواطنين، من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والاجتماعية التى تقوم بها الوزارة والعاملين بها للمواطنين.



