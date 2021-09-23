شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الحجز للكشف بالوحدات الصحية بالأقصر عبر الكول سنتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تفعيل الحجز للكشف بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة عبر الاتصال بالكول سنتر 15344.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تفعيل الحجز عبر 15344 بالأقصر للإقبال الشديد من مواطني وأهالي المحافظة على إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة وتيسيرًا على المواطنين للحصول على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر، والذي يتوافق مع رؤية الهيئة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية يحقق أعلى نسب من رضاء المتعاملين.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه جرى العمل على قدم وساق خلال الأيام الماضية بتكاتف العديد من إدارات فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر "النظم والمعلومات، الرعاية الأولية، الموارد البشرية، رضاء المنتفعين"، والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظة لسرعة الانتهاء من عمليات الميكنة والبنية التحتية المعلوماتية لتفعيل الحجز للخدمات عبر الكول سنتر 15344 بما يساعد على تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وسرعة أدائها ويحقق أعلى نتائج الجودة في أداء الخدمات والرعاية الصحية.

وتابع السبكي: أن الكول سنتر يختص بتلقي المكالمات الخاصة بحجز مواعيد الكشف في المراكز والوحدات الصحية، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات حول آليات الانتفاع بالخدمة الصحية والعلاجية ذات الجودة العالمية وصرف الأدوية، وكذلك حل جميع الشكاوى الواردة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان تحقيق الرضا الكامل للمواطن عن الخدمة وتقييم المنظومة بشكل متكامل لضمان أفضل وأعلى معدلات التشغيل.

واستكمل، أن الكول سنتر يتمتع بأعلى التقنيات التكنولوجية فى التواصل مع المنتفعين لضمان الرضا الكامل عن الخدمة المقدمة، حيث يتم الرد الآلي على المكالمة وتوجيه المتصل إذا كان راغبًا في الخدمة الطبية وتابع لأي محافظة، أو الاستفسار، أو تقديم الشكوى، أو التواصل المباشر مع موظف خدمة العملاء لتقديم الشكوى وحلها مباشرة بالتواصل مع أطرافها وموظفي إدارات رضاء المنتفعين بالمنشآت الصحية فى أقل من دقائق، بينما الشكاوى الطارئة التي لا تتحمل الانتظار يتم أتوماتيكي من خلال منبه إخطار مدير المركز بها للوقوف على حلها تمامًا، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

ولفت إلى أن الكول سنتر 15344 يعمل بشكل متواصل دون انقطاع طوال أيام الأسبوع للحجز للكشف بالمراكز والوحدات الصحية في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءًا، بينما يعمل بشكل يومي حتى الساعة الثانية عشر مساءًا لتلقي الاستفسارات والشكاوى، مؤكدًا أن الكول سنتر يضم فريق متخصص ومدرب على أعلى مستوى، للقيام بحجز مواعيد الكشف لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، والإجابة على استفسارات المواطنين سواء كانوا ضمن المحافظات التي تقع فى دائرة تطبيق المنظومة أو المرجأ التطبيق فيها في الوقت الراهن، وكذلك تلقي جميع الشكاوى وحلها مباشرة، بمعنى ضمان جودة الخدمة المقدمة للمنتفعين.

جدير بالذكر، أنه من المقرر انضمام 59 مركز ووحدة صحية لمنظومة تقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى 6 مستشفيات لتقديم خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، يعمل منهم حتى الآن 40 مركز ووحدة صحية و 5 مستشفيات، حيث يتم الحجز للمنتفعين للكشف بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية الأقرب لمحل سكنهم والتي تم تشغيلها لحين الانتهاء من عملية تشغيل باقي المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالأقصر، والتي تجري أعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت بها وتجهيزها على أعلى مستوى لاكتمال منظومة خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.