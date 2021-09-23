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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الخميس وجاءت كالتالى:-

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‎الجوافة 15 جنيها.

‎بلح بارحى 30 جنيها.

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‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‎‏‎عنب بناتى 13 جنيها.

‎‏‎الباميا الخضراء 16 جنيها.

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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