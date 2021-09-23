شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الخميس وجاءت كالتالى:- ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات ‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه . ‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه. ‎‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه ‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات. ‎الجوافة 15 جنيها. ‎بلح بارحى 30 جنيها. ‎‏‎ ‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها. ‎‏‎عنب بناتى 13 جنيها. ‎‏‎الباميا الخضراء 16 جنيها. ‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها. ‎