شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: زيادة الميزانية المخصصة للتعليم الطبى إلى 107 مليارات جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، الجلسة النقاشية الثالثة مع الأطباء من متدربي الزمالة المصرية في تخصصات مختلفة، من 3 محافظات شملت الغربية والإسماعيلية، والمنوفية، وذلك في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي بالعباسية.

حضر الاجتماع الدكتور حسام حسني الأمين العام للزمالة المصرية، والدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزيرة للتعليم الطبي المهني، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة للطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، ومساعدي الأمين العام للزمالة المصرية.

أكدت الوزيرة حرصها الدائم على الالتقاء بأطباء الزمالة حرصا على تأكيد رسالتها بوصول حق الأطباء في الحصول على تعليم طبي على أعلى مستوى يرقى إلى تحقيق ما يستحقه الشعب المصري من خدمة طبية على أعلى مستوى.

وكشفت الوزيرة أنها حرصت على زيادة الميزانية المخصصة للتعليم الطبي حتى ارتفعت إلى 107 مليار جنيه، بدلا من 27 مليون جنيه، مؤكدة أن طالب الزمالة يكلف الدولة 10 آلاف دولار في العام.

وخلال الاجتماع، استمعت الوزيرة لطبيب حر من محافطة الإسماعيلية، ملتحق ببرنامج الزمالة المصرية على نفقته الخاصة، مقررة إعفاء الطبيب الحر من تكاليف الدراسة في العام التالي إذا حقق تقدير امتياز، وذلك حتى لا تكون التكلفة عائقا في تعليم الأطباء.