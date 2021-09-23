شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال المصريين بايطاليا ينظم ندوة عن العمالة ودور المرأة العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ندوة عن العمالة المصرية ودور المرأة المصرية العاملة في إيطاليا، وناقشت الندوة عدد من المشكلات التى تعانى منها العمالة المصرية في إيطاليا مثل فتح مدارس لتعليم اللغة العربية للأطفال والحصول علي مقر التقاء دائم لهم للاجتماع بداخله للتجمع، وإقامة احتفالاتهم بالأعياد والمناسبات الاجتماعية والثقافية والقومية.



الحضور المشاركين فى الاجتماع

وناقش الحضور مشكلة الاندماج واللغة وإتاحة فرص العمل والحصول علي رخصة القيادة الايطالية .

‏وفي بداية الندوة رحب الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا بأعضاء الاتحاد ووعدهم بالسعى بكل جهد لحل مشاكلهم ومتابعة الأمور المتعلقة بالمقر والحصول عليه، ووعدهم بعد الانتهاء من مرحلة الانتخابات المحلية في مدينة روما فى الرابع من اكتوبر المقبل بأنه سوف يلتقي مع مسؤولي المقاطعة لطلب مقر دائم للعمالة المصرية .

وأشار إسكندر إلى أنه علي تواصل مع ادارة المرور الإيطالية لكى تصرح للمصريين بأن يكون امتحان القيادة باللغة العربية ، كاشفا عن وصول خطاب رسمى للاتحاد بذلك .

من جانبه، قال محمد جمعة المستشار النقابي لاتحاد العمال المصريين في ايطاليا "إن الاتحاد سوف ينظم لقاءات اخرى مع العمالة المصرية فى جميع المقاطعات الايطالية للعمل علي تحقيق التواصل والترابط بين العمالة المصرية فى ايطاليا وشارك فى الندوة عدد من الأسر المصرية المقيمة في أوستيا روما وبحضور ممثلي المراة فى اوستيا روما علي رأسهم جهاد الدخميسي وندى كامل ممثلة المرأة عن مقاطعة فلورنس.