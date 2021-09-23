شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لشهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر الجارى لمن تخلف عن الصرف فى المواعيد المقررة، وذلك وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، سواء من خلال برامج الدعم النقدي أو من خلال تمويل المشروعات الصغيرة للفئات القادرة على العمل في إطار الحرص على تمكينهم اقتصاديا بجانب توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي أو أبناء الأسر التي تقدمت ولم تحصل على دعم نقدى لعدم انطباق الشروط وذلك ضمن برنامج "فرصة"، لافتة الى أن عدد الأسر التي على الدعم النقدي حاليا يصل الى 3 ملايين و860 ألف أسرة حتى الآن.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد قررت دخول فئات جديدة من الأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج الدعم النقدي " كرامة " منهم 30 ألف من كبار السن و26 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم صرف مساعدات نقدية لهذه الفئات في إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية لمستحقي الدعم النقدى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوجود آليات لمساعدة هذه الفئات، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وتضرر بعض الأسر من أزمة كورونا.