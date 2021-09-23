شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: وقف توصيل مياه النيل للمناطق الساحلية وخفض مساحات الأرز 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري المشرف على مكتب الوزير، أنه تقرر وقف توصيل مياه النيل الى المناطق الساحلية واقتصار اعتمادها على احتياجاتها المائية من مياه البحر المحلاة، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة الندرة المائية والتوسع في مصادر المياه غير التقليدية.

وأضاف عبد العظيم خلال كلمته اليوم أمام جلسة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدي العربي الخامس للمياه بدبي، أنه تم خفض مساحات المحاصيل المستهلكة والشرهة للمياه بنحو 30٪؜ وفى مقدمتها الأرز وقصب السكر.

واشار عبد العظيم، إلى إصدار قانون الموارد المائية بعد 4 سنوات من المناقشات، منوها أن هذا القانون سيسهم بدرجة كبيرة تحسبن الإدارة المتكاملة للمياه.