شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تخصص مليون جنيه سنويا لدعم معاشات قراء القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال اجتماعه بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، بحضور الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء وأعضاء نقابة القراء ونخبة من القراء المعتمدين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبعض قيادات وزارة الأوقاف - عن إطلاق وزارة الأوقاف بالتعاون مع نقابة القراء برنامج "تلاوات" ، بأصوات كبار القراء المعاصرين ونوابغ القراء من الشباب والنشء ، ليبرز أن دولة التلاوة المصرية ما زالت وستظل عظيمة في خدمة كتاب الله (عز وجل) ، كما يتضمن البرنامج إلقاء الضوء على معاني بعض التلاوات ، وبيان أسباب نزولها ، ومقاصدها العامة ، وتتولى الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم الإشراف على هذا البرنامج.

من جانب آخر خصصت وزارة الأوقاف مليون جنيه سنويًّا لدعم معاشات القراء الذين لا يتقاضون أي معاش من الحكومة أو القطاع العام، إكراما لهم ، وإسهاما في توفير حياة كريمة لهم في إطار برنامج "حياة كريمة لكل المصريين" الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما خصصت وزارة الأوقاف مليون جنيه جوائز سنوية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم ، إضافة إلى جوائز المسابقات المحلية على مدار العام والتي بلغت جوائزها خلال شهر رمضان الماضي 1442هـجريا أكثر من مليون جنيه.

يأتي ذلك كله في إطار تنفيذ شروط الواقفين على خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته.