شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لدعم شباب الباحثين بإدارة الموارد المائية بالمنتدى العربى للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت على هامش اليوم الأخير للمنتدي العربي الخامس للمياه جلسة مهمة عن شباب الباحثين ورؤيتهم وابتكاراتهم المتطورة في إدارة الموارد المائية والترشيد والحد من الاستهلاك.

واستعرضت الجلسة التي أدارتها يارا النجدي، مسئول مشروعات تغيرات المناخ بالمجلس العربي للمياه ومن شباب المجلس العربي للمياه، وشارك فيها الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، والدكتورة رولا خضرا البحوث التي يقودها الشباب بما فيها من ابتكار تكنولوجي واقتصادي ومجتمعي من أجل تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، في سياق الاتصال عبر الشبكات الإلكترونية والتعاون الدولي.

وقالت يارا النجدي، إن جلسة اليوم تهدف إلى العمل على ربط المجتمعات الحيوية وشبكات الشباب المتخصصين والعاملين في قطاع المياه.

كما تم التأكيد على أهمية دور شبكة شباب المجلس العربى للمياه فى تفعيل دور الشباب و تعزيز إشراكهم فى مجالات ومواضيع المياه وسبل التعاون والشراكات الدولية لضمان إدماج الشباب فى صنع القرار و بناء الاستراتيجيات الخاصة بمختلف قضايا المياه.