شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأسرة بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية تنظم مؤتمرا للمقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت لجنة المقبلين على الزواج المتفرعة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية، على مدار يومَى أمس الأول وأمس، مؤتمرها الخامس لإيبارشيات الوجه البحرى، بعنوان "شريك الحياة" فى بيت "أرض الفرح" التابع لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح.



المؤتمر الخامس

حضر المؤتمر من أحبار الكنيسة، إلى جانب صاحبى النيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح مضيف المؤتمر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ومقرر لجنة المقبلين على الزواج، نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية.

وتهتم لجنة الأسرة بالمجمع المقدس بالإشراف على كل ما يختص بالأسرة المسيحية وأسس تكوينها والتوعية الأسرية للوصول إلى التوافق الأسرى مع تقديم الرعاية للأرامل والمسنين.

ويعتبر المجمع المقدس السلطة التشريعية والقضائية العليا فى الكنيسة الأرثوذكسية وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق والاحتياجات الجديدة وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت.