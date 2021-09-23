شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضبط 710 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه وردت معلومات عن وجود عدد مصنعين ومخزنين لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها بطريق مصر إسكندرية الصحراوى يعملون بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة, فقد تم التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف, ومديرية أمن البحيرة ومديرية الزراعة المختصة بالنوبارية)، و داهمت القوة المصانع والمخازن.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الاعلاف وإضافاتها الغير مسجلة بوزارة الزراعة وبدون اية بيانات والتى تجاوزت الـ710 طن وعشرة ألاف لتر وقد تم احالة الامر الى النيابة لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

شارك فى الحملة كلاً من العميد طارق صلاح مدير إدارة حماية الثروة الزراعية بشرطة البيئة والمسطحات, والعميد شريف صابر من الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات, والنقيب نادر فوزى من شرطة البيئة والمسطحات بمديرية امن البحيرة, والمهندس عبد العزيز امام مدير عام الادارة العامة للاغذية والاعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عمرو موسى مسئول الاعلاف بمديرية زراعة النوبارية.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة.