سليم عقليا.. تفاصيل تقرير مستشفى الأمراض النفسية بشأن "سفاح الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تسلمت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، خلال جلسة محاكمة فراج عبد العاطي "سفاح الجيزة" تقرير مستشفى الأمراض النفسية بشأن المتهم.

وبعد شهرين من إيداعه المستشفى، كشف التقرير أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادعى دفاعه أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل وذبح ودفن ضحاياه في المنزل.

ووصل والد المجني عليها "فاطمة" إلى قاعة المحكمة وحضور دفاع المجني عليها.

وتُعقد الجلسة في محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد على يونس وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيي عادل صادق.

ويحاكم المتهم في تلك القضية بتهمة قتل زوجته فاطمة زكريا وأخفى جثتها في "ديب فريزر".

وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، بالإعدام شنقا للمتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.