بعد 11 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام، واعترفوا بارتكاب 11 واقعة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت بقيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية متخذان من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما الدراجة المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (11واقعة) ، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما (مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.