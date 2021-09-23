سقوط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية بأسيوط.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط نشاط تشكيل عصابي مكون من عدة عناصر إجرامية تخصصوا في إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة ديروط للإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وتبين أنهم (7عناصر إجرامية "للأربعة منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية من مخدري الهيروين والأيس –فرد محلى الصنع – فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي – 6 هواتف محمولة – ميزان – مركبة "توك توك" بدون لوحات) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.