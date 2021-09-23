محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بسوهاج.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج قيام (عاملان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمنطقة بندر المنشأة)، بإدارة مسكنهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمسكنهما ، وبحوزتهما (4 فرد محلى - 2 خزينة طبنجة - أدوات تصنيع - مجموعة من أجزاء أسلحة نارية - مبلغ مالي - هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الآثم ، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حائزي الأسلحة النارية ومتجريها والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.