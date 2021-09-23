ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات المالية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بمنطقة سوق الجمعة بدائرة القسم، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة").

و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها وأقروا بتحصلهم عليها من (شخصين "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي "مقلد"، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات المالية المقلدة بالاشتراك مع شخصين آخرين تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية مقلدة - كمية من مخدر الحشيش).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المتهمين أيدوها، واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية.